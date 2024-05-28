Çok Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.05.2024 13:56

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri İsrail'i protesto etti

Yozgat Bozok Üniversitesi yerleşkesinde "Kampüslerden Refah'a katliama dur de" sloganıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri İsrail'i protesto etti
[Fotograf: AA]

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi önünde ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla toplanıp slogan atarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Öğrenciler adına açıklama yapan Abdurrahman Yakışır, İsrail'in Filistin'de 8 aydır sürdürdüğü ve günden güne artan zulüm ve soykırımını kınadıklarını söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri İsrail'i protesto etti

"Zafer yakındır ve zafer inananlarındır"

İsrail zulmünün her geçen gün arttığını ifade eden Yakışır, şunları kaydetti:

"Siyonist devlet dün gece 2371 blok adını verdiğimiz ve dört gün önce güvenli bir bölge olarak nitelendiği Refah bölgesine sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit etti. Artık kınama zamanı geçti. Üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde, meydanlarda ve ulaşabileceğimiz her yerde kalben buğz etmenin ötesine geçip harekete geçmenin zamanıdır. Biliyoruz ki artık dünyanın dört bir yanı Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir. Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanında, şu an içerisinde bulunduğumuz kampüsümüzde, yarın içerisinde bulunacağımız iş yerimizde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız. Buradan Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde gerçekleştirilen eylemlere selam gönderiyoruz. Zafer yakındır ve zafer inananlarındır."

Konuşmanın ardından öğrenciler tekbir getirip, slogan atarak Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi önünden kampüs giriş kapısına kadar yürüdü.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail Soykırım Yozgat
Sıradaki Haber
İsrail'in Refah'a saldırıları Kütahya'da protesto edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
27 Mayıs'ın 'tutuklu bebeği' yaşananları TRT Haber'e anlattı
17:23
Türkiye ile Kamboçya arasında iletişimde iş birliği
17:21
Aliağa Limanı'nda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan kaçak akaryakıt ele geçirildi
17:04
Bakan Koca: Gazze'de insanlığın onuru hepimizin gözleri önünde yok edilmektedir
16:53
Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
16:50
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde kısmen çekildiği Faluca'da büyük yıkım bıraktı
Mimar Sinan'ın satılık eseri "Ayakapı Hamamı" ihya edilmeyi bekliyor
Mimar Sinan'ın satılık eseri "Ayakapı Hamamı" ihya edilmeyi bekliyor
FOTO FOKUS
Yazma alışkanlığı değişiyor: Kalemin yerini akıllı cihazlar aldı
Yazma alışkanlığı değişiyor: Kalemin yerini akıllı cihazlar aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ