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Güncel
AA 28.05.2024 13:44

İsrail'in Refah'a saldırıları Kütahya'da protesto edildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, İsrail'in Refah'a saldırılarını protesto etti.

İsrail'in Refah'a saldırıları Kütahya'da protesto edildi
[Fotograf: AA]

Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi önünde toplanan öğrenciler İsrail'i protesto etmek için, Türk ve Filistin bayraklarıyla dövizler taşıyarak, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'ne kadar yürüdü.

Öğrencilerden Muhammet Ali Malgaç, yürüyüşün sonunda DPÜ Filistin İnisiyatifi adına yaptığı açıklamada, Filistin davasının bulunulan her alanda yaşatılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Refah'a saldırıları Kütahya'da protesto edildi

"Artık dünyanın dört bir yanı Filistin’dir"

İsrail’i kınama zamanının geçtiğini vurgulayan Malgaç, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki, artık dünyanın dört bir yanı Filistin’dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir. Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanında, şu an içerisinde bulunduğumuz kampüsümüzde, yarın içerisinde bulunacağımız iş yerimizde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız. O zaman, bugünü bir milat bilip, Aksa'nın bahçesinde, özgür Filistinli kardeşlerimizin evlerinde tekrardan bir araya geleceğimiz güne kadar, durmadan, yorulmadan, inancımızı kaybetmeden ve dünyevi kaygılar gütmeden bu davanın birer fertleri olacağımıza hep birlikte söz verelim."

Malgaç, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde gerçekleştirilen eylemlere selam gönderdiklerini de sözlerine ekledi.

Yürüyüşe, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu da destek verdi.

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