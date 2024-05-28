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Güncel
AA 28.05.2024 13:39

Eskişehir'de jandarmanın 185. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri sürüyor

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığınca teşkilatın 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentteki bir ortaokulda öğrenciler için kutlama etkinliği yapıldı.

Eskişehir'de jandarmanın 185. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri sürüyor
[Fotograf: AA]

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in katılımıyla TOKİ Ümit Yaşar Oğuzcan Ortaokulunda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT), Olay Yeri İnceleme Timi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince jandarmanın görevleri hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Eskişehir'de jandarmanın 185. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri sürüyor

Etkinlikte öğrencilere çeşitli konularda bilgi verildi

Köpek Unsuru Operatörü refakatinde köpek gösterisi icra edildiği etkinlikte, Komando Bölük Komutanlığı tarafından komando personeli teçhizatları ile birlikte öğrencilere jandarma komando tanıtıldı.

Siber Şube Müdürlüğünce siber farkındalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, çocuklara yönelik internet ortamında suç ve suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi.

Görsel içerikli, bilgilendirici afiş ve broşür dağıtımı yapıldı.

Kadın astsubaylar tarafından jandarmanın imkan ve kabiliyetleri sergilenerek meslek tanıtımı yapıldı.

Etkinliğin sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı.

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Eskişehir İnternet Sosyal Medya Trafik
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