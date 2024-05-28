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Güncel
İHA 28.05.2024 13:23

Ardahan'da Kura Nehri taştı, ovalar göle döndü

Ardahan’da yağışların etkisiyle Kura Nehri üçüncü kez taştı, ovalar göle döndü.

Ardahan'da Kura Nehri taştı, ovalar göle döndü
[Fotograf: İHA]

Ardahan'da havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda eriyen kar suları, yağan yağmur Kura Nehri'ni yeniden taşırdı.

Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri 3'üncü kez taştı.

Ardahan'da Kura Nehri taştı, ovalar göle döndü

Ardahan Ovası göle döndü

Eriyen karlar ve yağmur sebebiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı göle çevirdi.   

Nehir kenarında bulunan bazı evler ise su baskını ile karşı karşıya kaldı.

Her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını söyleyen Metin Alan, "Şu an burası Kura Nehri ve gerçekten mükemmel bir manzara var. Burası artık Ardahan’ın denizi oldu. Bu yıl nehir üçüncü kez taştı. Şu anda tarım arazileri de sular altında kaldı" dedi.

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