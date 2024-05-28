Ardahan'da Kura Nehri taştı, ovalar göle döndü

Ardahan'da havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda eriyen kar suları, yağan yağmur Kura Nehri'ni yeniden taşırdı.

Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri 3'üncü kez taştı.

Ardahan Ovası göle döndü

Eriyen karlar ve yağmur sebebiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı göle çevirdi.

Nehir kenarında bulunan bazı evler ise su baskını ile karşı karşıya kaldı.

Her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını söyleyen Metin Alan, "Şu an burası Kura Nehri ve gerçekten mükemmel bir manzara var. Burası artık Ardahan’ın denizi oldu. Bu yıl nehir üçüncü kez taştı. Şu anda tarım arazileri de sular altında kaldı" dedi.