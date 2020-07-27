Burak Taş, çiçek ve kurdelelerle gelin arabası olarak süslettiği yolcu otobüsü ile gelin Ebru Türkay'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki evine gitti.

Damat Burak Taş, gelin Türkay'ı dualar eşliğinde yolcu otobüsüne bindirdi.

Konvoyla Lüleburgaz'a dönen çift, otobüsle birlikte ilçe turu yaptı.

Şoför koltuğundaki damat ile muavin koltuğundaki gelini görenler şaşkınlık yaşadı.

"Hayalim gerçek oldu"

Otobüsü gelin arabası yapma hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Burak Taş, "Kendimi bildim bileli otobüslerin içindeyim. Bir otobüsü gelin arabası yapmak istemiştim, hayalim gerçek oldu" dedi.

Görenlerin çok şaşırdığını ifade eden Taş, hayatının en güzel gününü bu şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Gelin Ebru Türkay ise, otobüsü gelin arabası yapma fikrine sıcak baktığını belirterek, "Eşimin fikrine saygı duydum, hevesi varmış. İlginç bir anı oldu" diye konuştu.