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Güncel
AA 20.10.2023 13:44

Yolcu gemisi "Seabourn Encore" Marmaris Limanı'na demirledi

Bahama bayraklı "Seabourn Encore​​​​​​​" isimli kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Yolcu gemisi "Seabourn Encore" Marmaris Limanı'na demirledi

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan 210 metre uzunluğundaki dev gemide, çoğu ABD'li ve İngiliz 560 yolcu ile 440 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, şehir merkezini ve tarihi alanları gezdi. Bazı turistler Yat Limanı'ndaki restoran ve kafelerde zaman geçirdi, bazıları da Marmaris Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

Çıktığı tur kapsamında Girit Adası'nda gelen kruvaziyerin, gece saatlerinde Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum'a hareket edeceği öğrenildi.

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