YKS 2021 için tercih tarihleri belli oldu. YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Aygün "2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık.

Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

YÖK Atlas tercih robotu 2021

YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.

YÖK Atlas Lisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız.

YÖK Atlas Önlisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız.

YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.

YKS 2021 sonuç sorgulama

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." açıklamasını yaptı.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

2020 YKS tercih kılavuzu için tıklayınız.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.