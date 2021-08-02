Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:42Son Güncelleme:
2 Ağustos 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Son 24 saatte 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi. 91 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 947 kişi sağlığına kavuştu.
1 Ağustos koronavirüs tablosu
Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 20 bin 890 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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