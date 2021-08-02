Son 24 saatte 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi. 91 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 947 kişi sağlığına kavuştu.



1 Ağustos koronavirüs tablosu

Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 20 bin 890 olarak açıklanmıştı.