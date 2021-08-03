Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali yayımlandı.

2021 YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

2021 YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.

Adaylar tercihlerini, 05-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

2021 YKS tercih kılavuzu için tıklayınız.

YKS 2021 tercihleri nasıl yapılacak?

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.