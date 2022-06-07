Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 20:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YKS ne zaman, saat kaçta? YKS giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek 2022 YKS Sınav Giriş Belgelerini adayların erişimine açtı. 2022 YKS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? YKS 2022 sınav yerleri belli oldu mu? 2022 YKS sınav giriş belgesi sorgulama....
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyor.
YKS 2022 sınav giriş belgesi için tıklayınız.
YKS 2022 ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için ise adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
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