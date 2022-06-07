Bakan Özer, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine Özer, öğretmenlerin eğitim sisteminin en değerli varlıkları olduğunu söyledi.

En fazla öğretmen ataması yapan iktidar olduklarını ve 2000'li yıllarda sistem içerisinde 500 bin civarında öğretmen varken bu sayının bugün 1 milyon 200 bin öğretmene ulaştığını ifade eden Bakan Özer, "İlginç bir gelişme daha var; 500 bin öğretmen varken eğitim sistemi içerisinde bu öğretmenlerimizin yüzde 40'ı kadın öğretmenlerden oluşurken bugün bu oran, sayı artmasına rağmen arttı. Yüzde 59, yani yaklaşık yüzde 60'ı kadın, öğretmenlerimizin." diye konuştu.

Türkiye'nin eğitimde son 19 yılda kitleselleşme evresine girdiğini ve okullaşma oranlarını artırdığını, eğitimin önündeki engelleri kaldırdığını söyleyen Bakan Özer, başörtüsü yasağının kaldırılmasından katsayı uygulamasının mağduriyetlerine kadar, engelli özel eğitim gereksinimi duyan tüm öğrencilerin eğitim sistemine kazandırılması için yatırım yapıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin bunu yaparken çok ilginç bir şey daha yaptığını ve çoğu ülkenin bunu başaramadığını dile getiren Bakan Özer, "Siz öğrenci sayısını artırabilirsiniz ama öğretmen başına veya derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltamadığınız zaman kaliteyi olumsuz etkilersiniz. Türkiye aynı zamanda öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ve derslik başına düşen öğrenci sayısını da OECD ortalamalarına yaklaştırdı. Yani öğrenci sayısını artırırken o oranı da ideal bir seviyeye yakınsadı, bu çok kritik, çok önemli bir şey." dedi.

"Öğretmen atamaları devam edecek"

Bakan Özer, öğretmen öğrenci oranında ideale yaklaşıldığına, 2000'li yıllarda ortaöğretimde, lisede okullaşma oranının yüzde 44 olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da yüksek, 30-40... Şimdi siz 19 yılda hem bunu yüzde 90'a çıkartmışsınız hem de oranı 17-18'lere düşürmüşsünüz, bu iki şeyi bir arada başarmışsınız. Bunu şunun için diyorum; şu andaki eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık, hükümetlerimiz atadı. Dolayısıyla öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, öğretmen atamaları devam edecek, özellikle Milli Eğitim Bakanlığının artık yeni önceliklerine göre ağırlık değişecek. Mesela okul öncesine biz ağırlık veriyoruz, şu anda okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasıyla ilgili, dolayısıyla alacağımız öğretmenlerde okul öncesi öğretmene ihtiyacımız oranı atayacağımız öğretmenlerde çok daha fazla olacak."

"İstanbul'a destek vermeye devam edeceğiz"

Son iki atamada hep İstanbul'a ağırlık verdiklerini, 31 Ocak'ta yaptıkları 15 bin öğretmen atamasının 7 bin 500'ünü İstanbul'a tahsis ettiklerini anlatan Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Yine bu atamada da yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz, sayı tam belli olduktan sonra. Dolayısıyla İstanbul'a destek vermeye devam edeceğiz, çünkü İstanbul'a özel odaklandık hem eğitim yatırımlarını, okul yatırımlarını hem fiziki imkanların iyileştirilmesi, güçlendirme, yık-yap çalışmaları, deprem güçlendirmeleri, aynı zamanda öğretmen sayısının artırılmasıyla ilgili her türlü destek veriyoruz. Dolayısıyla öğretmen ataması olacak, daha önceki söylediğim sözler, bunlar sadece benim kanaatim değil, biz Milli Eğitim Bakanı olarak Kabinede Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeden böyle bir açıklama yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla öğretmen ataması olacak ama takvimini tüm hazırlıklar bittiği zaman Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Yani öğretmenlerimiz rahat olsunlar, öğretmen ataması olacak ve 2022-2023 eğitim öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz."

Bakan Özer, bir soru üzerine, kontenjan çalışmalarının bitmek üzere olduğuna değindi.