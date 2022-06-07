2022 KPSS Lisans geç başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuru takvimi
Kamu Personel Seçme Sınavı 2022 Lisans oturumu başvuruları alındı. Peki 2022 Lisans KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?
KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?
KPSS 2022 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusunu 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında tamamlamayanlar, 15-16 Haziran 2022 geç başvuru gününde başvuru yapabilecek.
KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?
Başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde ödenecek.
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek.
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek.
KPSS 2022 ne zaman?
2022 KPSS tarihleri belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde:
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım,
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