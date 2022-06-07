İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr Muharrem Kılıç ve kurum üyelerinden oluşan heyet temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’da, ülke parlamentosu Yasama Odası Birinci Başkan Yardımcısı, Özbekistan Ulusal İnsan Hakları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Akmal Saidov ile bir araya gelerek taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Görüşmenin ardından Saidov ve Kılıç’ın başkanlıklarında, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Özbekistan Ulusal İnsan Hakları Merkezinin ortak düzenlediği "İnsan Hakları Alanında Eğitim: Özbekistan ve Türkiye Tecrübesi" konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kılıç, ortak tarih, kültür ve medeniyete sahip ata yurdu Özbekistan’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür ortak etkinliğin ata yurdumuzda olması, dostluklarımızın pekişmesi ve iş birliklerimizin artması bizleri ayrıca heyecanlandırıyor." dedi.

Kılıç, 25 yıllık bir kurumsal tecrübeye sahip Özbekistan Ulusal İnsan Hakları Merkezi ile böyle bir ortak etkinlik düzenlemenin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını kaydederek, bu toplantının iki kurum arasındaki iş birliği için güzel bir başlangıç olacağını belirtti.

Kılıç, Özbek tarafıyla insan hakları eğitimi konusunda düzenledikleri bu etkinliğin iki ülke kurumlarının bilgi, deneyim ve tecrübelerinin karşılıklı olarak paylaşılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Saidov da iki kurum arasındaki iş birliğinin 2018’den beri gelişerek devam ettiğini hatırlatarak, bugün taraflar arasında imzalanan iş birliği mutabakatının ikili ilişkileri bir üst düzeye taşıyacağını ve karşılıklı ilişkileri geliştireceğini belirtti.

İki ülke devlet başkanları arasındaki yakın dostluk ve samimi ilişkilerin ülkeler arasındaki ilişkilerin de gelişmesinde önemli olduğunu dile getiren Saidov, bugünkü toplantıda iki ülkenin insan hakları eğitimi konusundaki deneyim ve tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşacaklarını vurguladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile iş birliğinde ekimde Semerkant’ta Global İnsan Hakları Forumu düzenlemeyi planladıklarını, bugün TİHEK ile düzenledikleri bu etkinliğin söz konusu foruma hazırlık niteliği de taşıdığını belirten Saidov, söz konusu etkinliğe katılmalarından dolayı Türk heyetine teşekkür etti.

Toplantı kapsamında Türk ve Özbek uzmanlar insan hakları eğitimi ile ilgili sunumlar yaptı.

Kılıç ve TİHEK üyelerinden oluşan heyet, ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mirza Uluğbek Abdusalomov ve Özbekistan Bakanlar Kurulu bünyesindeki Etnik İlişkiler ve Yabancı Ülkelerle Dostane İlişkiler Komitesi Başkanı Rüstem Kurbanov ile görüşme yapacak.