Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

12. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." dedi.

2022-2023 eğtim öğretim yılı takvimi

Bakan Özer "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer ara tatiller ve yarıyıl tatili tarihleri hakkında da bilgi verdi. Özer "2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. (2022-2023 eğitim yılı) 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik." dedi.