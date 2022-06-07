İsrail meclisinde, hükümet için adeta test niteliğinde bir oylama gerçekleşti. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail yasalarının uygulanmasının devamına yönelik tartışmalı tasarı oylandı.



Süresi haziran ayı sonunda dolacak olan yasanın uzatılmasına yönelik tasarı, parlamentodan geçmedi. 120 milletvekilinden 58'i karşı oy kullandı, tasarıya destek ise 52'de kaldı.



Koalisyon ortağı olan, İsrail vatandaşı Filistinlilerden oluşan Ra'am partisi milletvekilleri tasarıya karşı oy kullandı. Ana muhalefetteki Netanyahu'nun partisi Likud da koalisyon hükümetini düşürmek için aleyhte oy verdi.

2 ay içinde dördüncü istifa



İşgal yasasının meclisten geçmemesi, son 41 ayda 4 seçim yapan ülkede bir kez daha "İsrail hükümeti düşüyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. İsrail medyası, durumu "Koalisyona ağır darbe" ve "Koalisyon için sonun başlangıcı" manşetleriyle duyurdu.



İsrail'de koalisyon hükümeti 8 partinin bir araya gelmesiyle Haziran 2021'de kurulmuştu. Bu arada İsrail'de iki ay içinde gelen üst düzey dördüncü istifa da gündeme oturdu.



İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in sözcüsü Matan Sidi'nin görevi bıraktığı duyuruldu. Daha önce Bennett'in siyasi danışmanı ve kişisel asistanı ile İsrail Genelkurmay Başkanı da istifa etmişti.