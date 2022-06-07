Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 18:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı final sınavı sonuçları açıklandı.
ATA AÖF sınav sonuçları, 7 Haziran Salı günü kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"2021-2022 Bahar Yarıyılı Final (Yarıyıl Sonu) Sınavı Sonuçları Açıklandı Değerli Öğrencilerimiz, Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından ulaşabilirsiniz."
İtirazlar 10 Haziran'a kadar devam edecek
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Cuma (10 Haziran 2022) günü saat 17.00'a kadar iletebilecek.
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