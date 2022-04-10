Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 09:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yılın ilk çeyreğinde 22 bin 281 dolandırıcılık olayı meydana geldi
Türkiye genelinde 2022 yılının ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı. Şüphelilerden 664'ü tutuklandı.
Bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında 22 bin 281 dolandırıcılık olayı meydana geldi.
Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar neticesinde, ocak ayında yakalanan 2 bin 320 şüpheliden 195'i tutuklandı.
Şubat ayında da bin 706 şüpheliden 182'si tutuklandı. mart ayında ise yakalanan 2 bin 129 zanlıdan 287'si tutuklandı.
Böylece 2022'nin ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalanmış oldu ve bu şüphelilerden 664'ü tutuklandı.
Etiketler: Dolandırıcılık Polis
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