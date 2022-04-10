Bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında 22 bin 281 dolandırıcılık olayı meydana geldi.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar neticesinde, ocak ayında yakalanan 2 bin 320 şüpheliden 195'i tutuklandı.

Şubat ayında da bin 706 şüpheliden 182'si tutuklandı. mart ayında ise yakalanan 2 bin 129 zanlıdan 287'si tutuklandı.

Böylece 2022'nin ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalanmış oldu ve bu şüphelilerden 664'ü tutuklandı.