Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 17.02'deki deprem, 6,72 kilometre derinde kaydedildi.

Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, şu an için olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

#SONDAKİKA

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası bölgedeki son durum @trthaber'de. https://t.co/tOI7IK6nwX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 9, 2022

"Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.