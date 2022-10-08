Kuzgun köyünde hayvancılık yapan Seyit Kocaoğlu'nun ahırına yıldırım isabet etti.

Kontrol ettiğinde ağırdaki 7 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gören Kocaoğlu, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler ahırda inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kocaoğlu, yetkililerden yardım istedi.