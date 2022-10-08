Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıldırım isabet eden büyükbaş hayvanlar telef oldu
[Fotograf: AA]
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yıldırım isabet eden ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kuzgun köyünde hayvancılık yapan Seyit Kocaoğlu'nun ahırına yıldırım isabet etti.
Kontrol ettiğinde ağırdaki 7 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gören Kocaoğlu, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler ahırda inceleme yaparak tutanak tuttu.
Kocaoğlu, yetkililerden yardım istedi.
Etiketler: Yozgat
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