Kilis Belediyesi ve Gıda Bankası tarafından toplanan kitaplar köy okullarında eğitim gören öğrencilere ulaştırılarak, köy okullarının kütüphaneleri zenginleştiriliyor.

Kitap dağıtımı sorasında öğrencilere, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilerek, çeşitli hediyeler veriliyor. Öğrencilere yönelik kitap dağıtımı ve etkinlikler Merkeze bağlı Süngütepe köyü ile Polateli ilçesine bağlı Belenözü'nde gerçekleştirdi.

Kilis’teki tüm köy okullarını kapsayacak program çerçevesinde Gıda Bankasına kitap bağışı yapılması istendi.