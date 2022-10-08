Uşak Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi’nin (UKAMER), Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Sertifikalı İlk Yardım Kursu’nun ilki sona erdi. Birçok kadın tarafından yoğun ilgi gören kurs üç gün boyunca devam etti.

Kurs çerçevesinde muhtemel afet veya acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında katılımcılar uygulamalı ve teorik olarak bilgilendirildi. Uzmanlar tarafından kalp masajı, hava yolu kontrolü, bilinç bozukluklarında ve kanamalı durumlarda ilk yardım gibi konularda detaylar paylaşıldı, insan yaşamına yatırım yapıldı.

Düzenlenen kapanış programına Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner ve Kadın Koordinasyon Merkezi Koordinatörü İlknur Ertuğrul katıldı, kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi. Eğitim tam not aldı İlki düzenlenen ilk yardım kursunun katılımcıları arasında yer alan Derya Özmen, “İlk yardım hayatın her alanında hepimizin öğrenmesi ve bilmesi gereken bir şey. Bu nedenle kursa katıldım. Doğru bildiğimiz birçok yanlış varmış. Bunları bu ilk yardım kursunda düzelttik. Kendimiz, ailemiz ve diğer insanlar için çok faydalı oldu” dedi.

Bir diğer katılımcı olan ve Uşak Üniversitesi’nde eğitim gören Rabia Güven de “Kurstan çok memnun kaldık. Okulda teorik eğitimlerini almış olsam da buradaki uygulamalar daha öğreticiydi. Uygulamalı eğitimler ile özgüvenim yerine geldi.” diye konuştu.

Katılımcılar arasından Sıdıka Aşkın ise “Öncelikle kendime sonra da çevreme ilk yardım noktasında yardımcı olabilmek için bu kursa katıldım. Doğru bildiğim yanlışların olduğunu fark ettim. Uygulamalı olması benim açımdan çok önemliydi ve çok verimli geçti. Belediyemize ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederiz.” İfadelerini kullandı. “

Bir başkasının hayatına dokunmayı çok istiyorum. Böyle durumlar başımıza gelmesin ama eğer ihtiyaç olursa bilgili olarak müdahale etmeyi isterim.” diyen Sultan Arslan ise “Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir eğitime destek oldukları içinde Belediyemize ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.

Birincisi tamamlanan eğitimler düzenli aralıklarla ve farklı gruplarla devam edecek. Başvurular Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi’ne ait 0534 792 12 00 numaralı telefon aracılığıyla yapılabiliyor.