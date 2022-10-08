Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde et döner, pilav ve çorba yiyen hastane personeli ile refakatçiler, bir süre sonra istifra şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu.

Yedikleri gıdalardan zehirlendikleri tahmin edilen 50 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.