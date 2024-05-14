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Güncel
AA 14.05.2024 14:32

Yığılca'da arıcılık kursunda uygulamalı dersler başladı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde açılan arıcılık kursunda uygulamalı derslere başlandı.

Yığılca'da arıcılık kursunda uygulamalı dersler başladı

İlçe Tarım ve Orman ile Halk Eğitim müdürlükleri koordinasyonunda düzenlenen arıcılık kursunda, teorik derslerin ardından uygulamaya geçildi.

Kursiyerler, ziraat mühendisi Ömer Çalışkan'a ait Güney altı mevkisindeki kovanlarda arıcılıkla ilgili tüm bilgileri uzmanlarından öğreniyor.

Yığılca'da arıcılık kursunda uygulamalı dersler başladı

4 yılda yüzde 52 arttı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Akça, projeler ve kurslar sayesinde ilçede arıcılık faaliyetinde bulunanların sayısının 4 yılda yüzde 52 artarak 160'ı bulduğunu vurguladı.

Aynı dönem içerisinde arılı kovan varlığının yüzde 15 arttığına, kışlatma kayıplarının yüzde 20 azaldığına dikkati çeken Akça, tekrar temmuzda açılması planlanan kursa katılmak isteyenlerin ilgili müdürlüklere müracaat etmeleri gerektiğini kaydetti.

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