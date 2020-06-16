Aydın'ın Karacasu ilçesinde antik çağda aşkın ve güzelliğin tanrıçası olarak tanımlanan Afrodit'e adanmış kentler arasında en ünlüsü olarak bilinen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Afrodisyas Antik Kenti, doğanın yeşillenmesiyle ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

