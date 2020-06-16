Haber Giriş: Kaynak: AA
Yeşile bürünen Afrodit'in kenti ziyaretçilerini ağırlıyor
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisyas Antik Kenti, ziyaretçilerini bekliyor.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde antik çağda aşkın ve güzelliğin tanrıçası olarak tanımlanan Afrodit'e adanmış kentler arasında en ünlüsü olarak bilinen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Afrodisyas Antik Kenti, doğanın yeşillenmesiyle ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.
Son Haberler
- 15:57
- 15:47
- 15:55
- 15:48
- 15:57
Sıradaki Haber
Gaziantep'te bir apartman karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz