Haber Giriş: Kaynak: AA
Yeryüzü Doktorlarından Suriyelilere ramazanda gıda yardımı
[Fotoğraf: AA]
Yeryüzü Doktorları Derneği tarafından Suriyeli ailelere iftarlık kumanya dağıtıldı.
Yeryüzü Doktorları Derneği Başkanı Yahyahan Güney, ihtiyaç sahibi Suriyeli aileler için ramazanda da çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iftar sofraları kurmak yerine kumanya hazırladıklarını anlatan Güney, Afrin'de çadır kentlerdeki ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımında bulunduklarını ifade etti.
Güney, ramazanda 9 ülkede yaklaşık 35 bin kişiye iftar için kumanya ulaştırdıklarını kaydetti.
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