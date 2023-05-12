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Güncel
AA 12.05.2023 15:53

Yerli otomobil Togg Giresun Belediyesi filosuna katıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, makam aracı olarak Giresun Belediyesinin filosuna dahil edildi.

Yerli otomobil Togg Giresun Belediyesi filosuna katıldı
[Fotograf: AA]

Belediyeden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde üretilen Togg'ların tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandığı ifade etti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun da başkanlık makam aracı olarak kullanacağı Togg'u teslim aldığı vurgulanan açıklamada, Atatürk Meydanı'ndaki belediye binası önüne çekilen araca vatandaşların ilgi gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, Şenlikoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Büyük bir gurur yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir eser olmuş, konforu ve bütün donanımları standartların üzerinde. Başkanlık makam aracı olarak kullanacağımız Togg aracımız belediyemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun."

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Giresun TOGG
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