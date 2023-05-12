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Güncel
AA 12.05.2023 15:35

Edirne'de Hemşireler Haftası törenle kutlandı

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Edirne'de Hemşireler Haftası törenle kutlandı

Edirne Sağlık Müdürü Dr. Mustafa İshak Yıldırım, törende yaptığı konuşmada hemşirelerin insanların şifaya kavuşması için özveriyle çalıştığını söyledi.

Salgın döneminde olduğu gibi hemşireler ve tüm sağlık çalışanlarının depremde de özveri ve sevgiyle çalıştığını belirten Yıldırım, "Tüm hemşirelere sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice güzel yıllar diliyorum nice başarılı meslek hayatı diliyorum" dedi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Melahat Akgün Kostak da son yıllarda salgın ve afetlerin hemşirelik mesleğinin sağlık ekibi içinde yerini daha görünür kıldığını ifade etti.

Hemşirelerin fedakarca çalıştığını dile getiren Kostak, şunları kaydetti:

"Pandemi hemşirelik mesleğinin vazgeçilmezliğini, hemşireliğe yatırım yapılmasını, mesleğin güçlenmesinin önemini göstermiş, hemşirelerin yaşamlarını topyekun değiştirmiş ve sağlık sistemini değiştirmiş ancak bakıldığında hemşireliğin özü aynı kalmıştır. Bu süreçte hemşireler yine toplumun yanında olmaya devam etmişlerdir.

Değişen dünyada değişen sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için hemşireye yatırım yapılmalı. Hemşirelerin haklarına saygı duyulmalı, daha güçlü, daha dirençli, yetkin ve çalışmaktan mutlu hemşire iş gücü oluşturulmalıdır. Bunun için hemşirelerin sağlıklarının korunması sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi gereklidir. Bu tören vesilesiyle tüm meslektaşlarımın ve öğrencilerimin haftasını kutluyorum"

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