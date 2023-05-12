Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.05.2023 15:51

Isparta'da yayla çileğinde hasat dönemi

Isparta'nın Aksu ilçesinde 9 yıl önce üretimine başlanan yayla çileği, bölge halkının geçim kaynağı haline geldi.

Isparta'da yayla çileğinde hasat dönemi
[Fotograf: AA]

İlçede üreticilere geçen yıl yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılan 37 bin çilek fidesinin buluştuğu topraklarda hasat dönemi başladı.

Aksu Kaymakamı Kerem Yüce, Aksu ile özleşen yayla çileğinin pazarlarda bir marka haline geldiğini söyledi.

Aksu çileğinin tadı ve aroması bakımından ayırt edici özelliği bulunduğunu ifade eden Yüce, "Çilek tarımı özellikle Aksu'nun köylerinde halkının geçim kaynağı haline geldi. Bu tür tarımsal projelerimiz devamlılık sağlayacaktır." dedi.

Çilek üretimine başlayan çiftçilerden Ali Aycan da çilek yetiştiriciliğinin uğraş verici ancak gelirinin iyi olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
Midyat'ta sandık görevlilerine eğitim verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Çavuşoğlu’ndan Millet İttifakı'na 'terör' tepkisi: PKK ile iş birliği yapılması milliyetçileri rahatsız ediyor
16:14
Rusya: Ukrayna ordusunun Soledar istikametindeki yoğun saldırıları püskürtüldü
16:13
Enkaz altında dünyaya gelen ikizler 96 gün sonra ailesine kavuştu
16:11
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meral Hanımı döndüren de, İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür
15:30
Bakan Akar: Bu millet teröristlerle arasına mesafe koyamayanlarla arasına mesafe koyacaktır
Liseliler TEKNOFEST'te birinci oldukları elektrikli aracı geliştirmek istiyor
Liseliler TEKNOFEST'te birinci oldukları elektrikli aracı geliştirmek istiyor
FOTO FOKUS
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ