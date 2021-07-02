Törende konuşan Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, temeli atılan inşaatların tamamlanmasıyla ilçe halkına hijyenik bir ortamda hizmet verileceğini söyledi.

Modern mezbaha ve hayvan satış pazarının seçim vaatleri arasında yer aldığını ifade eden Yılmaz, "İlçemiz hem tarım hem de hayvancılık açısından önemli konuma sahip. Yerköy Belediyesi olarak ilçemiz halkına ve diğer il ve ilçelere daha iyi hizmet vermek için hayvan pazarı ve modern kesimhanemizin temelini atmış bulunmaktayız. Bu inşaatları kredi kullanmadan öz kaynaklarımızla yapıyoruz." dedi.

Yılmaz, mevcut hayvan pazarı ve mezbahanın şehrin girişi olması nedeniyle kötü bir görünüme neden olduğunu anlatarak, "İlçemiz hem bu kötü görünümden kurtulmuş olacak hem de modern tesislere sahip olacak. Şimdiden tüm ilçe halkımıza hayırlı, uğurlu olsun, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.