Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyon ve desteği ile yürütülmekte olan “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı” kapsamında İl Müdürlüğü ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliği ile “Sertifikalı Tohum ile Bereketli Yarınlara” isimli “Yeni Geliştirilen Kuru Fasulye Çeşitlerinin ve Yetiştirme Tekniklerinin Eskişehir İli Kadın Çiftçilerine Yayımı Projesi” yürütülüyor.

2021 yılında proje ile ilgili İnönü ve Tepebaşı ilçelerinde iki kadın çiftçi ile 500 metrekarelik alanda Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen “Atmaca” barbunya çeşidi demonstrasyonu kuruldu. Bu kapsamda İnönü Oklubalı Mahallesi’nde kurulan demonstrasyon alanında düzenlenen toplantıya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları ile kadın çiftçileri katılım sağladı. Toplantıda, yetiştirilen Atmaca Barbunya çeşidinin özellikleri, iklim-toprak-gübreleme istekleri ve bakımı hakkında kadın çiftçiler bilgilendirildi.

