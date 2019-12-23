Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk-İş'in ardından önceki gün TİSK'in ev sahipliğinde toplandı. Son toplantı ise Bakanlık'ta yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda yaptı. Toplantıda, TÜİK temsilcileri bir işçinin gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı.

TÜİK: Aylık gıda harcaması 2 bin 331 lira

TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL olarak belirlendi. Bu rakam orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde ise bin 940 TL olarak hesaplandı.

İşveren temsilcisi sendika TİSK, rakam telaffuz etmedi. Teklifini son toplantıda sunacak. Türk-İş'in talebi ücretin, 2 bin 578 liranın altında olmaması.

Son toplantı bu hafta

Milyonlarca çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği kararı bekliyor. Bu hafta yapılacak son toplantıda 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

"Jestimizi yaparız"

Cuma günü asgari ücretle ilgili bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretliye müjde vermişti. Erdoğan, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İşçi sendikaları asgari ücret taleplerini açıkladı

Türk-İş, Hak-iş ve DİSK temsilcileri 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere geçtiğimiz cuma günü ortak basın açıklaması yaptı.

Sendikaların asgari ücret talebi 2578 lira

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette zam pazarlığı başlamadan önce, 2 bin 578 liranın altında bir miktarın pazarlığını yapmayacaklarını söylemişti.

İşçi sendikaları Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2020 için asgari ücret taleplerini ortak basın toplantısıyla açıkladı.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK temsilcileri; asgari ücretin 2 bin 578 liranın altında olmaması gerektiğini vurguladı.

Açıklamayı Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yaptı.

Irgat, "Daha önce Türk-iş Konfederasyonunun 32 yıldır istatistikleri sonucunda çıkmış olan bir kişinin yaşam maliyetinin 2578 lira olduğunu daha önce ifade ettik. Her iki konfederasyonumuz da 2578 liranın altında olmamak üzere çünkü bu Kasım'dan Kasıma son Kasım ayındaki 2578 lira yaşam maliyetidir. Dolayısıyla bu 2020 yılına şamil olacağı için de bunun üzerinde bir ücreti değerlendirmeye alabiliriz. Altında bir ücreti kesinlikle değerlendirmeye almayacağımızı kesinlikle bu kararlara katılmayacağımızı ifade etmek isterim." diye konuştu.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: TRT Haber