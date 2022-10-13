Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 18:25Son Güncelleme: Kaynak: ÖSYM
YDS/2 ne zaman? YDS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?
2022 YDS/2 sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır, YDS sınavı ne zaman? İşte, YDS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihi...
2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), 23 Ekim 2022 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacaktır.
Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, YDS sınav giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr resmi internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.
2022-YDS/2 Sınavı 23 Ekim 2022 Pazar günü uygulanacak.
23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YDS/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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