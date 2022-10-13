2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), 23 Ekim 2022 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacaktır.

Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, YDS sınav giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr resmi internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.

2022-YDS/2 Sınavı 23 Ekim 2022 Pazar günü uygulanacak.

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YDS/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.