İl Müdürü Suat Coşar, kurumda görevli deneyimli çalışanlar tarafından saha operasyonlarında paydaş oldukları yüklenici firma çalışanlarına eğitim verildiğini söyledi.

Eğitimler neticesinde sahada gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları gibi süreçlerde standardizasyonu sağlamayı hedeflediklerini aktaran Coşar, "Ayrıca bu eğitimler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve yeni nesil ekipmanların kullanımı hakkında detaylı bilgiler aktardık. Eğitimlerimiz sonucunda elde edilen kazanımlar, saha süreçlerimizdeki iş yükünü hafifleteceği gibi tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini ve hızını da artıracaktır" dedi.