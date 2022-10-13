Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta elektrik bakım ve onarım ekiplerine eğitim verildi
[Fotograf: AA]
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, bakım ve onarımda görev yapan yüklenici firma çalışanlarına eğitim verdi.
İl Müdürü Suat Coşar, kurumda görevli deneyimli çalışanlar tarafından saha operasyonlarında paydaş oldukları yüklenici firma çalışanlarına eğitim verildiğini söyledi.
Eğitimler neticesinde sahada gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları gibi süreçlerde standardizasyonu sağlamayı hedeflediklerini aktaran Coşar, "Ayrıca bu eğitimler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve yeni nesil ekipmanların kullanımı hakkında detaylı bilgiler aktardık. Eğitimlerimiz sonucunda elde edilen kazanımlar, saha süreçlerimizdeki iş yükünü hafifleteceği gibi tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini ve hızını da artıracaktır" dedi.
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