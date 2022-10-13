Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
Trabzon'un Tonya ilçesinde yorgun mermi isabet eden kadının omzundaki mermi ameliyatla çıkarıldı.
Hırsafa Yaylası'nda ot biçen Asiye İnce'nin omzuna yorgun mermi isabet etti.
Omzunda acı hisseden İnce, yakınlarının yardımıyla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İnce'nin omzundaki mermi çekirdeği ameliyatla çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trabzon
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