Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" adlı Avrupa Birliği projesinin uygulamaya konulduğunu söyledi.

Proje kapsamında kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü alanlarda yılda iki kez olmak üzere üç yıl havadan aşılama çalışması yürütüldüğünü anlatan Sağlam, şöyle konuştu:

"Samsun'da yerleşim yerleri hariç alanlara uçakla aşı yemleri atılacaktır. Yaban hayatında özellikle tilkilerin çiftlik hayvanları ile irtibatlarının yüksek olması sebebi ile aşılanması planlanmıştır. Samsun'da aşılama çalışması 14 Ekim günü başlayacaktır. Vatandaşların, havadan atılan aşılı yem bulduğunda kesinlikle dokunmamaları, özellikle çocukların bu aşılı yemlere dokunmamaları, kapsülün içindeki aşı göze veya ciltteki açık bir yaraya temas ederse, temas noktalarının su ve sabun ile yıkanması ve derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir."