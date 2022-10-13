Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sorgun'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri tamamlandı
[AA (Arşiv)]
Yozgat Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri sona erdi.
Şakir Efendi Meydanı’nda 5 Ekim Çarşamba günü başlayan kutlama etkinlikleri kapsamında sokak basketbolu, bilek güreşi, tekvando, badminton, güreş, minyatür kale futbol müsabakaları yapıldı
Müsabakalarda dereceye giren sporcuların ödülleri Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Şeker Fabrikası Müdürü Bedirhan Aka, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer tarafından verildi.
Tunçer, amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması, kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spora katılımın üst seviyede sağlanması amacıyla çeşitli etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Etiketler: Yozgat
Sıradaki Haber
Muş'ta elektrik bakım ve onarım ekiplerine eğitim verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz