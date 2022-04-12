Niğde'nin Altunhisar İlçesi’nde yazlık patates ekimi başladı.

Yeni ekilen ürünler 60 gün sonra hasat edilip sofralara ulaşacak. Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili Tuncer Özçelik, geçen yıl 25 bin dönüm alana ekilen patatesin bu yıl 8 bine düştüğünü söyledi.

Bu yıl ekimin az olduğunu ifade eden Özçelik, “Niğde patatesi ile ünlü. Altunhisar ilçemizin yazlık turfanda patates ekimi başladı. Altunhisar’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda ekim başladı, 3-5 güne de ekimler biter. Ekemeyen çiftçi arkadaşlarımız var. Patates ekimi biraz azaldı. Geçen sene Altunhisar genelinde 25 bin dönüm ekim alanları vardı. Şu anda ekim alanları 8 bine kadar düştü. Bu sene 10-8 bin dekar alanda 30 bin veya 35 bin ton civarında ürün alabiliriz” dedi.

Patates çiftçisi alternatif ürünlere yöneliyor Maliyetlerin ekimlerin azalmasına neden olduğunu belirten Özçelik, “Patates ekimlerinin azalmasının nedeni pahalı maliyetlerin yüksek olması. 1 ton mazot 22 bin lira, 1 ton gübre 14 bin lira, en ucuzu 7 bin lira. Bir şişe ilaç 750 lira. Şu anda maliyetler çok yüksek olduğu için ekemiyor. Ekemeyen çiftçi arpa, yulaf, buğday, nohut, fasulye gibi ürünlere yöneliyor. Devlet bu ürünlere destek veriyor. Onlar da bu ürünlere yöneliyor” ifadelerini kullandı.



