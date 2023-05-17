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Güncel
İHA 17.05.2023 10:17

Yaz aylarının gelmesi ile fide satışları arttı

Havaların ısınması ile birlikte Aydın'da fide satışları artış gösterirken, vatandaşlar tezgahlardaki ürünlere yoğun bir ilgi gösteriyor.

Yaz aylarının gelmesi ile fide satışları arttı

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın'da havaların ısınması ile birlikte fideler tezgahlardaki yerini aldı.

"Biber, patlıcan, domates, salatalık, karpuz gibi 10-12 çeşit ürünümüz var"


Seralarda yetiştirilen fideler vatandaşlarla buluşurken; kırsalda yaşayanlar bahçe ve arazilerinde, kent merkezinde yaşayanlar ise evlerinin bahçe ve balkonlarındaki saksılarda ekmek üzere sebze ve meyve fidesi satan yerlerde yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 15 yıldır fide işi yaptığını ifade eden Mevlüt Körpe, "Çalıştığım iş yerinde ek olarak fide işini yürütüyorum. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine fide üretimine başladık. Fideleri eşim ile birlikte kurduğumuz serada yetiştiriyoruz. Biber, patlıcan, domates, salatalık, karpuz gibi 10-12 çeşit ürünümüz var. Ortalama fiyatlar ise 4-5 lira, müşterilerimiz de fiyatlardan memnun. Sabit müşterilerimiz de var. Takriben yılda 50 bin fide yetiştirip satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fide alıcıları ise her yıl fideleri aynı yerden aldıklarını ve memnun olduklarını söylediler. 

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