Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Çalışma kapsamında ilçedeki 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Adreslerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle silahlara ait 78 fişek, iki yasa dışı bahis kuponu, 17 dijital materyal ve 20 bin 929 lira ele geçirildi.

Ekipler, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.