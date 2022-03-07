Trabzon Ticaret Müdürlüğü ve Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fahiş fiyatla satışlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Zincir marketlerde denetim yapan ekipler, raflardaki etiketleri inceleyerek aşırı fiyat artışı, gramaj eksikliği ile depoları kontrol ediyor.

"KDV indirimini uygulamayanlara geçit yok"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hiçbir şekilde karaborsaya göz açtırmayacaklarını vurgulayarak, "Hileli satış, stokçuluk yapan, hükümetimizin belirlemiş olduğu KDV indirimini uygulamayan kişilere geçit vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Zabıta ekipleri, kendi sorumluluk sahalarında gün ve saat belirlemeden ani denetimler yapmaya devam edecek.