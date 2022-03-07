Tokat ekibi, 22. hafta maçında konuk ettiği Altekma'yı 3-1 yenerek puanını 24'e çıkardı. Tokat Belediye Plevne, ligde 9. sırada yer alıyor.

Başantrenör İlker Altan, Altekma maçına iyi başlayamadıklarını söyledi.

Altekma karşılaşmasının kendileri için sezonun en kritik maçlarından birisi olduğunu belirten Altan, şöyle devam etti:

"İşimizin kolay olmayacağını biliyorduk. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Oyuncularımız da son derece istekli ve özverili oynadılar. Ortaya koydukları karakter için onlara teşekkür ediyorum. Geriye düşmemize rağmen oyunu hiç bırakmadılar. Maçtan bahsetmek gerekirse oyunun genelinde iyi servis attığımızı düşünüyorum. Zaman zaman atakta top öldürmekte zorlandık. Altekma blok ve defans yaptı. Buna oyuncu değişiklikleri ile cevap verdik ve bize karşı uyguladıkları sistemi değiştirmelerini sağladık. Oyuna kenardan dahil olan arkadaşlar da görevlerini en iyi şekilde yaptılar. Son haftalara girerken yakaladığımız oyun ritmi ve istek bizi mutlu ediyor."

Sezonun tamamlanmasına 4 maçın kaldığını hatırlatan Altan, "Önümüzde dört maç var, ikisi iç sahada ikisi de deplasmanda. Yakaladığımız olumlu havayı ve atmosferi bu maçlara da yansıtmayı istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba göstereceğiz. 14 Mart Pazartesi günkü Galatasaray maçımız için cumartesi yola çıkacağız ve uzun bir otobüs yolculuğu yapmış olacağız. Galatasaray'ın ataklarını iyi analiz edip onları durdurmaya çalışacağız." dedi.