Erzincan'ın Kızılay Mahallesi'nde otomobilini bir iş yerinin önüne park etmek isteyen 39 yaşındaki Ali Yılmaz ile aracın park edilmesini istemeyen A.K. ve oğlu B.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz, B.K. tarafından bıçakla sırtından yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

B.K. ile A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.