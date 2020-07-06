Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonuna sahip ve "Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen kentte 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü Malatya kayısısı, geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi. Geçen yıl 99 bin 666 ton kuru kayısı ihracatından 253 milyon 500 bin dolar gelir sağlandı.

Kentte üretilen kayısı yurt dışına yaş olarak da ihraç ediliyor.

Geçen sezon yaklaşık 13 bin ton yaş kayısı ihracatı yapılan kentte, bu yıl ihracatta yüzde 50 artış bekleniyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kentte hasat dönemiyle başlayan yaş kayısı ihracatının devam ettiğini söyledi.

Malatya Ovası'nda hasadın başladığını, rakımı yüksek kesimlerde ise henüz hasada başlanmadığını aktaran Özcan, koronavirüse karşı alınan tedbirlere işçilerin uyduğunu, kayısının hasadından fabrikada işlenmesine ve yurt dışına gönderilmesine kadar özenli bir sürecin devam ettiğini belirtti.

"Kalitenin avantajlarını kullanmaya çalışıyoruz"

Yaş kayısının hasadının özenle ve seri şekilde yapıldığını anlatan Özcan, şöyle devam etti.

"Fabrikaya gelen kayısılar gerekli işlemden geçtikten sonra direkt markette tüketicinin alıp, tüketebileceği hale dönüştürülüyor. Soğuk hava depolarına alınan kayısılar, termoking araçlarla gideceği alanlara intikal ettiriliyor. Bu yıl yaş kayısıda ciddi bir kalite söz konusu. Bu kalitenin avantajlarını kullanmaya çalışıyoruz. Kaliteden dolayı ihracatta ciddi bir talep söz konusu. (Kovid-19 süreci) İnsanların kısmen normal hayata geçiyor olması yaş kayısıda ciddi bir talep artışına neden oldu. Yaş kayısı ihracatında bu yıl, geçen yıla göre yüzde 50 artış bekliyoruz. Bu yıl en az 20 bin ton rakamını yakalamayı düşünüyoruz. Kayısı hasadı yaklaşık 2 ay devam edecek, ürünü dalından toplayıp, fabrikalarda işledikten sonda Avrupa ve Uzak Doğu pazarlarına göndermeyi planlıyoruz. Şu ana kadar ihracatta hiçbir sorun ve sıkıntı söz konusu değil."

"Yaş kayısı yaklaşık 10 ülkeye ihraç ediliyor"

Ramazan Özcan, geçen sezon yaş kayısı ihracatının yaklaşık 13 bin ton olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Uzak Doğu pazarına yeni yeni giriyoruz. Bu bölgelere en önemli problem ulaşım olduğu için daha çok kargo uçaklarıyla ürünler gidiyor. Bu yıl bu konuda biraz daha mesafe katedildi. Kovid-19'dan dolayı insanların kurudan önce yaş olarak üretilen ürünleri tüketim ihtiyaçları arttı. Kayısı insan hayatına çok daha fazla girmeye başladı. Ürünlerimizde kalite yüksek, dolayısıyla bu pazarlarda artış söz konusu. Kayısı 350 gramlık paketlerle direkt Avrupa'da raflara gidiyor. Kayısı bir daha başka alanlarda entegre edilmiyor. Tüketici çok rahatlıkla raflardan ürünü alarak, tüketebiliyor. Malatya'da üretilen yaş kayısı yaklaşık 10 ülkeye ihraç ediliyor. Avrupa'da Almanya başta olmak üzere farklı ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Uzak Doğu pazarlarımızdan Singapur, Hong Kong gibi yerlere ayrıca Rusya'ya da ihracat gerçekleştiriyoruz."

"Her gün iki tır yaş kayısı ihraç ediyoruz"

İhracatçı İlkem Vural da 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında yaş kayısıları paketleyerek yurt dışına gönderdiklerini dile getirerek, "Ekiplerimiz bahçelerden kayısıyı günlük toplayarak, fabrikamıza getiriyor, 35-40 ton arası günlük üretim kapasitemiz var. Bu da yaklaşık iki tır ediyor. Her gün iki tır kayısıyı burada işliyor, paketliyor ve ihraç ediyoruz. " diye konuştu.