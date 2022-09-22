Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
[Fotograf: İHA]
Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaralı bir şahin bulundu. Durum hemen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Yaralı şahin ekipler tarafından alınarak tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere götürüldü.
Yaralı şahinin tedavi edildikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.
Etiketler: Sivas
Son Haberler
- 16:35
- 16:35
- 16:30
- 16:28
- 16:22
Sıradaki Haber
Şanlıurfa keten köyneği fıstığının dünya pazarına açılması için çalışma yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz