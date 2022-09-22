Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaralı bir şahin bulundu. Durum hemen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Yaralı şahin ekipler tarafından alınarak tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere götürüldü.

Yaralı şahinin tedavi edildikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.