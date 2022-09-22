Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

Son bir haftada yapılan denetimlerde 5,49 gram esrar, 245,88 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hap, 8,42 gram sentetik kannabinoid, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 34 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İşlem yapılan 34 şahıstan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.