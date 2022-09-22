Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 14:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da uyuşturucu denetimlerinde 2 şahıs tutuklandı
[Fotograf: İHA]
Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 1 haftada uyuşturucu denetimlerinde işlem yapılan 34 şahıstan 2'si tutuklandı.
Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.
Son bir haftada yapılan denetimlerde 5,49 gram esrar, 245,88 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hap, 8,42 gram sentetik kannabinoid, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 34 şahıs hakkında işlem yapıldı.
İşlem yapılan 34 şahıstan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Narkotik Denetim Uyuşturucu
Son Haberler
- 15:00
- 14:59
- 14:55
- 15:04
- 14:54
Sıradaki Haber
Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz