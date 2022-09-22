Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
100. Yıl Bulvarı üzerinde Kazım Salcı idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araç sürücüsü Salcı yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Karaman
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