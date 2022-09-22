Şehitler Tepesi Mahallesi'ndeki apartmanın 12. katında ikamet eden Ahmet Kurtulmuş, henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.