Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı hırsızlık olayından 17 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası ile aranan E.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Aksu Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken polislerin "dur" ihtarına uymayan hükümlü, kaldırıma çıkarak kaçtı. Kullandığı otomobili İstiklal Mahallesi'ne park edip kaçan E.B, saklandığı apart dairesinde yakalandı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Isparta
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