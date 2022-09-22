İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü iş birliğinde, biyolojik ve entegre mücadelenin yaygınlaştırılması amacıyla merkez Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki özel bir tarım işletmesine ait çiftlikte "Tarla Okulu" etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Dairesi Başkanı Ersin Dilber, Türkiye'de tarımsal üretime zarar veren 657 organizmanın bulunduğunu söyledi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen de biyolojik mücadele çalışmalarına daha çok önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Narenciye alanlarına kabuklu bit ve unlu bit zararlılarıyla mücadele kapsamında 75 bin faydalı böcek salındı.