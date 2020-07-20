Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde karın ve kuyruklarından yapışık olarak dünyaya gelen dördüz kediler, veteriner kliniğinde gerçekleştirilen operasyonla ayrılarak sağlığına kavuşturuldu.

Çatalzeytin Belediyesi çalışanları, sokak kedisinin doğurduğu yapışık dördüz yavruları İnebolu ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekim Muhammet Coduroğlu tarafından operasyonla birbirlerinden ayrılan kediler, kendi başlarına hareket etmeye başladı.

Anne kedi ile yavrularına, Çatalzeytin ilçesindeki bir hayvansever bakmaya başladı.

Veteriner hekim Coduroğlu, AA muhabirine, yapışık dördüz kedilerin nasıl dünyaya geldiğini bilmediklerini söyledi.

Kliniklerine getirilen 4 yavrunun kuyruklarından ve karnından yapışık olduklarını belirten Coduroğlu, "Dördü birbirine bağlanmış, karın duvarlarından birbirlerine yapışıktı. Birbirlerine yapışık olduğu için de yürüyemiyorlardı." dedi.

Anne kedinin üç gün önce doğum yaptığının söylendiğini dile getiren Coduroğlu, şunları kaydetti:

"Anne kedi belki daha önce doğum yapmış olabilir. Yapışık dördüzlerimizi ameliyatla lokal anestezi altında birbirlerinden ayırdık. Artık kendi başlarına yürüyebiliyorlar. Yavruları birbirinden ayırmak için birinin bir bacağının bir kısmını aldık. Ampute etmek zorunda kaldık. İş göremeyecek durumdaydı."

Coduroğlu, yavruların operasyonun ardından sağlıklarına kavuştuğunu ve annelerinin sesine cevap vermeye başladıklarını kaydetti.